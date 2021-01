Rapinatore tradito dal tatuaggio, arrestato Riconosciuto dalle vittime

A tradirlo e' stato un tatuaggio sul braccio: per questo particolare e' stato riconosciuto ed arrestato dai Carabinieri di Afragola, in provincia di NapoliI, un giovane di 21 anni accusato di aver rapinato un supermercato di via Sicilia nella cittadina a nord del capoluogo. I militari lo hanno bloccato in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura. Armato di pistola aveva sottratto dalla cassa 1700 euro e due cellulari da altrettanti clienti in coda per pagare la spesa. I militari, coordinati dall'autorita' giudiziaria, hanno identificato il 21enne grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Un particolare e' stato determinante: un tatuaggio sul braccio che ha consentito, anche grazie alle testimonianze dei presenti, di identificare il rapinatore. Durante l'attivita' di indagine, i carabinieri hanno sequestrato una pistola scacciacani Beretta modello 92, priva del tappo rosso, trovata nell'abitazione dell'arrestato e coincidente con quella utilizzata per la rapina. Il 21enne e' stato sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico.