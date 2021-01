Maltempo, voragine in zona collinare dei Camaldoli a Napoli Pesanti le ripercussioni sul traffico mentre le linee dei bus sono state deviate

Le forti piogge degli ultimi giorni sono probabilmente la causa della voragine che si e' aperta nella zona collinare dei Camaldoli, a Napoli. A causa del cedimento e' stata chiusa la strada che collega il comune di Marano con la zona ospedaliera di Napoli. Pesanti le ripercussioni sul traffico mentre le linee dei bus sono state deviate. Anche a Volla, in provincia di Napoli, si e' verificato il crollo di una piccola porzione di strada, in via Petrarca. Sul posto vigili del fuoco, tecnici del Comune e carabinieri della locale stazione.