Tentato furto: in manette un 40enne 1 arresto e 17 sanzioni Covid

I carabinieri della compagnia di Casoria, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli, hanno arrestato per tentato furto un 40enne napoletano del quartiere di San Pietro a Patierno. E’ stato sorpreso da una delle svariate pattuglie presenti sul territorio mentre provava a rubare un veicolo parcheggiato nel cortile di un’abitazione in Via Gigante. E’ ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Controlli a tappeto in tutta la città: sono 120 le persone e 69 i veicoli controllati. 17 le sanzioni covid per violazioni al coprifuoco e la mancanza di dpi. Un 21enne è stato segnalato alla prefettura perché assuntore di stupefacenti. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.