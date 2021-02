Due feste di compleanno abusive: sanzionate 47 persone Blitz dei carabinieri a Torre del Greco e Casoria

25 persone in un ristorante sorprese a festeggiare a tavola, tutte sanzionate. È questo il bilancio di un controllo effettuato dai carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco. Quello che i militari hanno interrotto è un compleanno in violazione della normativa anti-contagio. Il locale è stato chiuso per 5 giorni, sanzionato il titolare e tutti i partecipanti.

Analogo episodio a Casoria. Qui 22 persone sanzionate per un 18° compleanno. La villa che ospitava i festeggiamneti è stata chiusa per 5 giorni, il titolare sanzionato per violazione alla normativa anticontagio. Multe anche per le 22 persone presenti.