Assembramenti in piazza Mercato: sanzionate 18 persone Non cessano i controlli della Polizia a Napoli

Tra sabato e domenica notte gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in piazza Mercato per segnalazioni di assembramenti in strada. I poliziotti, una volta sul posto, hanno identificato e sanzionato 18 napoletani tra i 18 e i 50 anni, poiché erano fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito e senza giustificato motivo.