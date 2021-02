Covid, bollettino drammatico a Napoli: 20 nuovi decessi Attestata al 9,53%, la percentuale di tamponi positivi risultati in Campania

Movida incontrollata, assembramenti lungo le strade e contagi che salgono all'impazzata a Napoli. E a preoccupare è anche il numero dei morti, se ne contano 20 nelle ultime ore. Molti dei positivi sono stati riscontrati dalle Usca. Si tratta per lo più di contatti stretti di persone già affette dal virus.

I dati diramati dall'Asl: 279 guariti, 11 ricoveri in ospedale, 2 ricovero in terapia intensiva, 141 in isolamento domiciliare, 10 vittime nelle ultime 24 ore, tre al Cardarelli, due dei Colli, due ospedale del mare, uno Federico II e due a domicilio.

Attestata al 9,53%, la percentuale di tamponi positivi risultati in Campania. Gli studenti contagiati sono 25, più 2 docenti e 2 collaboratori scolastici.