Corruzione e inquinamento ambientale: 16 arresti in Campania Maxi operazione da parte della Guardia di Finanza e Polizia

Dalle prime ore del giorno il comando provinciale della Guardia di Finanza e la Questura di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica partenopea, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 indagati e a 2 misure interdittive nei confronti di altrettante persone responsabili a vario titolo dei reati di corruzione, riciclaggio, inquinamento ambientale, emissione di fatture per operazioni inesistenti e trasferimento fraudolento di valori. Contestualmente, sono in corso sequestri di immobili, società e denaro contante per un valore di oltre 4 milioni di euro.