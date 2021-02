Sorvegliato speciale nel bus navetta dell'ospedale: arrestato Il fiuto dei carabinieri

I carabinieri della stazione di Marianella, distaccati nel posto fisso del II policlinico di Napoli, hanno arrestato un 50enne del quartiere San Lorenzo già noto alle forze dell'ordine.

Già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel Comune di Portici, è stato sorpreso all’interno della navetta che collega i vari padiglioni della struttura, in compagnia di un altro pregiudicato.

Violate le prescrizioni imposte dalla misura, il 50enne è stato arrestato e ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio. I carabinieri continuano le indagini per verificare per quale motivo si trovasse in quel luogo.