Picchia e minaccia di morte la moglie: arrestato Fine di un incubo per una donna a Napoli

Ha aggredito e minacciato di morte ripetutamente la moglie costringendola ad un regime di vita insopportabile, poiché convinto che la stessa intrattenesse relazioni extraconiugali. Una storia di violenza, l'ennesima in Campania che solo per un soffio non è finita in tragedia. L'uomo, un 51enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica. E' ora in carcere a Poggioreale.