Gianturco: evade dai domiciliari e ruba un’auto: arrestato. Manette ad un 36enne napoletano

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Galileo Ferraris hanno notato un uomo a bordo di un’auto che procedeva ad alta velocità nella direzione opposta.

I poliziotti lo hanno fermato accertando che si era allontanato dal proprio domicilio in via Alessandro Volta dove è sottoposto al regime degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e la persona; inoltre, l’auto su cui viaggiava è risultata rubata martedì notte. Nei giuai è finito un 36enne napoletano con precedenti. E' stato arrestato per evasione e denunciato per furto.