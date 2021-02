Piazze e strade presidiate dalla polizia nel napoletano Controlli serrati a Napoli, Bagnoli e Fuorigrotta

Questa volta controlli a tappeto dei militari della compagnia di Bagnoli nell’area occidentale della città. 87 i veicoli controllati, 167 le persone identificate. Tra queste 9 sono state sanzionate per violazioni alla normativa anti-contagio, frutto dei numerosi posti di controllo effettuati nelle strade e piazze affollate come Piazzale Tecchio, Viale Augusto e Via Diocleziano.

Arrestato un 42enne di Fuorigrotta già sottoposto alla detenzione domiciliare. Considerate le numerose violazioni alle prescrizioni imposte, in esecuzione di ordinanza di aggravamento della misura, i militari lo hanno tradotto in carcere. Sequestrate in un sottoscala di un condominio in Via Tertulliano 16 munizioni cal. 7,65 browning.

Non sono mancate le sanzioni al codice della strada: oltre 13mila euro la somma delle contravvenzioni complessivamente notificate. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.