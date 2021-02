Folla incontrollata a Napoli e contagi sempre in salita Altri 6 i ricoveri nelle ultime ore di cui 2 in terapia intensiva.

Passeggiate senza limiti, strade affollate per lo shopping, movida incontrollata e contagi che salgono all'impazzata.

Su 3436 tamponi effettuati, 374 persone sono risultate positive, con una percentuale del 10,88%. Altri 6 i ricoveri nelle ultime ore di cui 2 in terapia intensiva. Sul fronte decessi, due le ultime vittime, entrambe all'Ospedale dei Colli.

Il quadro complessivo dell'Asl: 47363 i positivi in città, di cui 19837 asintomatici. 137 i ricoveri in ospedale, 12 in terapia intensiva. 1203 i deceduti dall'inizio della pandemia ad oggi.

Oggi ultimo giorno di scuola prima dello stop generale imposto dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Nelle ultime 24 ore a Napoli sono stati 28 gli studenti risultati positivi. Nessun caso tra il personale docente e amministrativo.