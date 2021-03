Pusher 41enne arrestato dai carabinieri Controlli anti droga a Napoli

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 41enne di origini marocchine.

Era in Via Antonio Pietro Lettieri e quando ha notato la pattuglia ha tentato la fuga a piedi. Insospettiti dalla sua reazione improvvisa, i militari lo hanno haggiunto e bloccato.

Nelle sue tasche rivenuti 10 grammi di marijuana suddivisi in 6 dosi, uno “spinello” e 73 euro in contanti, ritenuto provento illecito. In manette è finito ai domiciliari in attesa di giudizio.