Nascondeva in casa quasi 3 chili di droga: arrestato Nei guai un pusher insospettabile a Napoli

I carabinieri del nucleo operativo del vomero hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 65enne incensurato del posto.

I militari dell’arma hanno notato troppe persone aggirarsi nei pressi di un appartamento nel suo luogo di residenza ed hanno deciso di controllare.

Perquisita l’abitazione dell’insospettabile 65enne, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 23 panetti di hashish per un peso complessivo di 2 chili e 200 grammi, 3 buste con all’interno della marijuana per un peso complessivo di mezzo chilo, vario materiale per il confezionamento della droga e un bilancino di precisione.

Sequestrata anche la somma contante di 8mila 950 euro perché provento del reato. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.