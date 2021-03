Covid carceri, Ciambriello: "Il Governo intervenga subito" 10 morti: 5 agenti, 4 detenuti e 1 medico in Campania

“Ad oggi 4 marzo la situazione campana dei contagi nel pianeta carcere conta 22 contagiati di cui 8 a Poggioreale, 7 a Secondigliano, 6 a Carinola e 1 ad Avellino. Sono invece 53 i contagiati tra gli agenti di polizia penitenziaria di cui 6 in terapia intensiva. Negli ultimi mesi nella nostra Regione i contagiati sono stati 1644: 862 agenti, 724 detenuti, 58 operatori penitenziari.

Tra di loro, ci sono stati 10 morti: 5 agenti, 4 detenuti e 1 medico. Durante la riunione tecnica di oggi dell'Osservatorio Regionale per la Sanità Penitenziaria, a cui hanno partecipato come di consueto i dirigenti e i responsabili sanitari penitenziari, il Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, il sottoscritto in qualità il Garante campano dei detenuti e i rappresentanti del Dipartimento di giustizia minorile della Campania, è stato stilato un documento tecnico e operativo condiviso per l’avvio della campagna vaccinale che riguarderà agenti, personale penitenziario e detenuti che ne facciano richiesta.

Tale documento, dal titolò: “Indicazioni per la programmazione della vaccinazione anti covid-19 ambito penitenziario" impegnerà gli organi regionali ad adottare tutte le misure necessarie e gli opportuni provvedimenti di competenza. Arrivano purtroppo pochi vaccini nella nostra regione, con un conseguente arretrato anche per gli ultraottantenni e le categorie successive alla fase 1 del piano nazionale delle vaccinazioni.

Credo che anche nella nostra Regione, per la metà di marzo, realisticamente, per i setting a rischio quali istituti penitenziari e luoghi di comunità partirà la campagna vaccinale.

La particolare condizione a cui sono sottoposte le persone ristrette richiede una valutazione equa della vulnerabilità a cui sono esposte. Non solo l'accesso prioritario al vaccino da parte del personale penitenziario e ai ristretti, ma anche il vaccino contro l'indifferenza verso quelle misure alternative alla detenzione che alleggerirebbero notevolmente il pianeta carcere da ulteriori vittime di tale pandemia”