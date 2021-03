Sanzioni per violazioni misure anti contagio a Napoli Controlli a largo raggio da parte dei carabinieri

Senza sosta l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Decine di militari della Compagnia Napoli Centro sono stati impegnati nei quartieri Santa Lucia e Chiaia:

85 le persone identificate, 27 i veicoli controllati. 11 le sanzioni applicate per violazioni alla normativa anti-contagio.

Un 19enne è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli: è stato tradotto al carcere di Poggioreale per una rapina commessa nel dicembre del 2019 a Napoli e sconterà 4 anni di reclusione.

3 le persone denunciate. Un parcheggiatore abusivo, già recidivo, sorpreso in Piazza Matteotti mentre chiedeva denaro agli automobilisti in cerca di parcheggio. Le altre due risponderanno rispettivamente di minaccia e maltrattamenti in famiglia.

5 persone sono state segnalate alla Prefettura perché trovate in possesso di droga: ad ognuno di loro è stata sequestrata una dose di marijuana.

Numerose le contravvenzioni al cds, gran parte per guida senza casco e copertura assicurativa.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.