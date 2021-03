Sequestrato fucile e munizioni di vario calibro a Napoli La scoperta dei carabinieri

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, durante un controllo, hanno rinvenuto e sequestrato oltre 400 munizioni e un fucile a pompa calibro 12 rubato.

Una parte delle munizioni era nascosta in una valigi, la restante in un sottoscala. Si tratta di 34 munizioni calibro 44, 66 calibro 38, 108 calibro 380, 56 munizioni calibro 7,62, 112 i calibri 357, 11 calibro 7,65, 26 calibro 30 luger, 8 proiettili calibro 9 mm e 23 calibro 12. Il fucile perfettamente funzionante e risultato rubato, è stato rinvenuto in un vano per contatori del gas.