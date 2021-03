Violento scontro a Scampia: muoiono due giovani Drammatico incidente stradale tra auto e scooter a Napoli

E' di due morti e un ferito grave il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto a Scampia. A perdere la vita due giovani. Lo schianto mortale è avvenuto nel rione Monterosa. Nel violentissimo impatto sono rimaste coinvolte una fiat panda e uno scooter all'altezza di via Fratelli Cervi.

I due giovani che viaggiavano entrambi in sella allo scooter Genny Iattarelli e Alessandro Parisi sono deceduti, mentre una ragazza a bordo della vettura versa in gravissime condizioni in ospedale. Sul posto carabinieri, polizia e 118 ma ogni soccorso si è rivelato purtroppo inutile.