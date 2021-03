Quartieri Spagnoli: sorpresa con un coltello, denunciata Nei guai una 24enne dominicana

La polizia nel transitare in via Santa Maria Ognibene ha notato una ragazza che aveva in mano un coltello.

Gli agenti l’hanno raggiunta e bloccata sequestrando un coltello della lunghezza di 18 centimetri La donna, una 24enne dominicana, è stata denunciata per porto di armi od oggetti atti ad offendere.