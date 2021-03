Azioni di fuoco dei clan: 4 arresti nel napoletano Inchiesta della direzione distrettuale antimafia a Napoli

Gli agenti della squadra mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Napoli, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, nei confronti di quattro persone, gravemente indiziate dei reati di detenzione e porto abusivo di armi da fuoco e di violenza privata, aggravati dal metodo mafioso.

Il provvedimento cautelare fa riferimento a due azioni di fuoco commesse il 2 gennaio 2020 in via Gaetano Bruno e in via Nicola Fraggianni nel Rione Luzzatti, ricostruite attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza e gli accertamenti tecnici, che hanno consentito di acquisire elementi di gravità indiziaria nei confronti degli indagati, legati al clan Mazzarella, cartello contrapposto all’alleanza di Secondigliano ed operante, attraverso numerose articolazioni ed organizzazioni alleate, su tutto il territorio napoletano con ramificazioni anche in altre Regioni.