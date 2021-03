Sequestrati rifiuti speciali nel porto di Napoli Ben 100 tonnellate di materiale stoccato senza alcuna autorizzazione

Il comando provinciale della guardia di finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro all'interno del porto 100 tonnellate di rifiuti speciali stoccati senza alcuna autorizzazione. Le fiamme gialle hanno individuato nel sedime portuale partenopeo un'area di circa 600 metri quadri in cui erano ammassate tonnellate di rifiuti speciali, parte dei quali classificabili come pericolosi. Il sito di stoccaggio illegale si trovava in un piazzale utilizzato da una societa' per la sosta e la movimentazione di container. Sono state individuate, anche grazie a sopralluoghi effettuati dal personale dell'Arpac di Napoli e dell'area tecnica dell'autorita' di portuale del Mar Tirreno Centrale, perdite di fluidi provenienti dai mezzi pesanti confluiti nel fiume Pollena che affluisce direttamente al mare. L'intera area e' stata sottoposta a sequestro e un 60enne di Pozzuoli, e' stato denunciato per inquinamento ambientale e attivita' di gestione, deposito e stoccaggio di rifiuti non autorizzata.