Maltempo: danni e disagi nel napoletano Famiglie evacuate a Giugliano in Campania

Notte di paura e disagi a causa del maltempo che si è abbattuto violentemente nel napoletano. Esondazioni a Giugliano in Campania e a Nola. Protezione Civile al lavoro in molte zone. Evacuate nove famigllie nei pressi della zona di Varcaturo. Sul posto insieme alla Protezione Civile anche i Vigili del Fuoco. In sofferenza l’alveo di Ponte Poverelli dove si è dovuto intervenire con escavatori. Allagamenti si segnalano ovunque. Non si contano gli interventi effettuati nelle ultime ore.