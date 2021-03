Lotta allo spaccio di droga a Napoli: un arresto Pusher 41enne sorpreso con diverse dosi di sostanza stupefacente dai carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia del Vomero hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 41enne di pianura. I militari impiegati in uno dei tanti servizi anti-droga disposti dal comando provinciale di napoli, hanno notato l’uomo verso le 19.30 in via Salvator Rosa mentre cedeva una dose di sostanza illecita ad un “cliente”.

Una volta bloccato, il 41enne è stato trovato in possesso di diverse dosi. I militari dell’arma hanno deciso di controllare anche l’abitazione dell’arrestato. Terminata la perquisizione i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 6 dosi di hashish, 12 involucri contenenti marijuana, vario materiale per il confezionamento della droga e più di mille euro in contanti provento del reato. Alla fine è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.