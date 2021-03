Tenta di ammazzare a coltellate la moglie: è gravissima La donna lotta per la vita all'ospedale Cardarelli a Napoli

Ha tentato di ammazzare a coltellate la moglie. Ancora un gravissimo episodio di violenza in Campania. E' successo a Napoli in via Bernardo Tanucci, dove un uomo ha aggredito la moglie tentando di ucciderla con 15 coltellate. Dopo il gesto violento, ha lasciato a terra la donna in una pozza di sangue e si è dileguato. Prima di andare via ha bussato alla porta della vicina di casa per dirle cosa aveva fatto. La donna è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli in condizioni disperate. Le sue condizioni sono gravissime. L'uomo, si è poi costituito a Terni.