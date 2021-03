E' morta la donna accoltellata dal compagno a Napoli Ennesimo femminicidio in Campania

Non ce l'ha fatta la giovane donna che all'alba è giunta in condizioni disperate al pronto soccorso del Cardarelli di Napoli dopo essere stata accoltellata dal compagno. A nulla è valso ogni disperato tentativo di salvarla da parte dei medici.

Si tratta dell'ennesimo femminicidio in Campania. E' successo in via Filippo Cavolino 7, quartiere San Carlo Arenai, è qui che l'uomo ha aggredito la compagna con 15 coltellate ed è poi fuggito. Prima di andare aveva bussato alla porta della vicina di casa per dirle cosa aveva fatto. La donna è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli alle 4 del mattino. Le sue condizioni erano apparse subito disperate.

La comunicazione dal Cardarelli: “Nonostante gli sforzi di tutto il personale che ha sin dal primo momento cercato di salvare la vita della giovane donna giunta in pronto soccorso in codice rosso a seguito di un accoltellamento, la paziente è deceduta alle 10.35 di oggi. Il decesso è sopraggiunto per un arresto cardiaco al termine di un delicato intervento. Troppo profonde le lesioni polmonari subite.”. L'assassino che si è costituito a Terni è ora in caserma sotto interrogatorio.