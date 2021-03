Napoli si ribella dopo l'ennesimo omicidio in strada L'appello di Pasquale Esposito, responsabile enti locali segreteria metropolitana del Pd Napoli

"Ancora una volta, la periferia di Napoli è teatro di una tragedia. A seguito di una sparatoria nel quartiere di Ponticelli, un ragazzo di 29 anni ha perso la vita ed un altro di 23 è rimasto gravemente ferito. Non si perda altro tempo: si investa di più ed in modo strutturale in politiche per la sicurezza del territorio ed in programmi di inclusione e riscatto sociale. Questi territori sono stati abbandonati da troppo tempo: è giunto il momento di dare un forte segnale di speranza ai tanti giovani che ci vivono". Ad affermarlo è Pasquale Esposito, responsabile enti locali della segreteria metropolitana del Pd Napoli.“



È da poco trascorsa mezzanotte quando la polizia si precipita in via Esopo, nel cuore del rione Incis di Ponticelli, e si trova davanti agli occhi l’ennesima orribile scena.

Sull’asfalto, riversi in un lago di sangue, ci sono Giulio Fiorentino, 29 anni, e Vincenzo Di Costanzo, 23 anni: entrambi con una sfilza di precedenti alle spalle e una pericolosa vicinanza all’agguerrito clan De Martino “Xx”. Nonostante il rapido trasporto all’ospedale Villa Betania, per il primo non ci sarà nulla da fare.