"Zona rossa e coprifuoco non fermano i criminali a Napoli" Borrelli dopo l'agguato di camorra a Ponticelli

“A Ponticelli, si è consumato l’ennesimo agguato di camorra che vede protagonista la nostra città. Un giovane di 29 anni è stato ucciso, raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco, mentre un altro 23enne, che era con lui, è rimasto ferito alle gambe ma non è in pericolo di vita. Nonostante la pandemia in corso, la zona rossa e il coprifuoco a Napoli si continua a sparare, solo il 12 febbraio scorso un 40enne è stato ucciso all’interno di un circolo ultras a Scampia.

E’ chiaro che gli affari e i proiettili della malavita non si fermano davanti a nulla. Ormai quasi quotidianamente denunciamo episodi di violenza, che raccontano una deriva che sta attraversando Napoli e la sua provincia. Torniamo quindi a chiedere con forza maggiori controlli nelle nostre strade da parte delle forze dell’ordine, in particolare dove avvengono questi episodi così efferati.

La sicurezza dei nostri concittadini deve essere al primo posto, come deve essere durissima la repressione contro questi animali che hanno disprezzo per la vita umana. Confido che i colpevoli di questo brutale omicidio vengano presto identificati e arrestati, essere così violenti non possono girare a piede libero per le nostre strade, rappresentano un pericolo per tutta la società”. Queste le parole del Consigliere Regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.