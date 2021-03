Ennesimo agguato a Napoli: sangue nel quartiere Fuorigrotta Ucciso un uomo di 77 anni

Ennesimo agguato a Napoli. E' successo in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta, in serata. La vittima si chiamava Antonio Volpe, 77 anni. E' morto all'stante, a nulla è valso ogni soccorso da parte dei senitari del 118. Sul posto polizia e carabinieri. Al momento del delitto vi erano ancora negozi aperti e gente in strada. Attimi di terrore e concitazione. In molti sono scappati dopo aver udito gli spari.

E' il secondo agguato nel giro di poche ore. Nella notte tra sabato e domenica la sparatoria nel quartiere di Ponticelli, nella quale ha perso la vita un ragazzo di 29 anni ed un altro di 23 è rimasto gravemente ferito.

Sull’asfalto, riversi in un lago di sangue, Giulio Fiorentino e Vincenzo Di Costanzo, 23 anni: entrambi con una sfilza di precedenti alle spalle. Nonostante il rapido trasporto all’ospedale Villa Betania, per il primo non c'è stato nulla da fare.