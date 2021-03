Neonato ustionato ricoverato in ospedale, arrestati i genitori Borrelli: “Perché l’assistenza sociale non è Intervenuta?

I genitori del neonato ricoverato al Santobono per gravi ustioni sono stati arrestati con l'accusa di abbandono di minori e maltrattamenti con lesioni gravissime. Entrambi sono due individui già noti alle forze dell’ordine. L'uomo è stato condotto nel carcere di Poggioreale mentre la donna è piantonata nel reparto psichiatrico dell'Ospedale del Mare.

“Martedì, dopo le segnalazioni dei cittadini ci siamo immediatamente attivati per chiedere di far chiarezza sulla vicenda. Siamo scioccati e sconcertati. Giusto l’arresto ma ora ci domandiamo come sia stato possibile che ad una coppia, con precedenti e con evidenti problemi psichici, a cui sono stati tolti altri bambini sia stato consentito di portare avanti un’altra gravidanza e addirittura di partorire in casa. Vogliamo sapere perché gli assistenti sociali non sono intervenuti." Ha dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che sta seguendo la vicenda sin dall'inizio.

"Siamo in costante e diretto contatto con il direttore generale dell'ospedale Santobono-Pausilipon per tenerci aggiornati sulle condizioni del bambino che sono gravissime, si sta facendo di tutto per salvargli la vita. Il Santobono sta interagendo con Policlinico di Zurigo per studiare e mettere in pratica un sistema speciale di innesto cutaneo per il neonato che presenta ustioni e lesioni su parte del corpo anche molto profonde.

Le cause di tali ustioni e lesioni sono ancora da ricercarsi ma da quello che ci hanno riferito sarebbero state provocate in maniera continuativa durante i pochi giorni di vita del bambino. Continueremo a seguire da vicinissimo la vicenda.”