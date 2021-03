Neonato ustionato: condizioni critiche ma stazionarie Borrelli: "Continuiamo a sperare"

“Le condizioni del piccolo con gravi lesioni e ustioni continuano a farci stare col fiato sospeso. La prognosi resta strettamente riservata. Ho chiesto aggiornamenti sulle condizioni del neonato al direttore dell’azienda ospedaliera ‘Santobono-Pausillipon’ il quale mi ha confermato che le condizioni restano stazionarie pur nella loro criticità. Le funzioni vitali si mantengono stabili con le terapie in atto. E’ appena terminato un intervento di apposizione di derma artificiale sulla maggior parte delle lesioni che, tra diverse settimane, in assenza di complicazioni, potrebbe costituire la base di impianto per innesti cutanei. Noi continuiamo a sperare”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde che segue le vicende del neonato sin dall'inizio.