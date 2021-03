Controlli interforze: interrotta una festa, in 7 sanzionati Controlli serrati nella zona dei baretti

Polizia, carabinieri e guardia di finanza nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all'applicazione delle norme anti-Covid nella zona dei “baretti”, piazza Plebiscito e via Partenope, hanno identificato 190 persone sanzionandone 12 poiché prive della mascherina.

Nella stessa serata i poliziotti, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Orazio per una segnalazione di una festa privata.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno udito forti rumori provenienti dall’interno di un appartamento e, una volta entrati, hanno sorpreso 7 napoletani tra i 21 e i 27 anni non appartenenti allo stesso nucleo familiare che, privi della mascherina, stavano festeggiando un compleanno e li hanno sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.