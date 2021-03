Rimossi altri due manufatti abusivi a Napoli Prosegue senza sosta il programma di interventi disposto dalla prefettura

Rimossi due manufatti abusivi a Napoli, un murales sito in Via Ianfolla nel quartiere di Piscinola e un "altarino" in un'area di interesse archeologico nei Quartieri Spagnoli.

«Il programma di interventi, avviato a seguito di operazione concordata in apposito tavolo tecnico, in ottemperanza agli esiti del Comitato ordine e sicurezza pubblica dell'area metropolitana del 4 marzo scorso - spiega la Prefettura in una nota - proseguirà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, con la finalità di ripristinare il rispetto della legalità con la progressiva rimozione di manufatti o altri simboli che insistono abusivamente sulla pubblica via, ferma restando l'eventuale sussistenza di specifici reati».

«In questi giorni si sta lavorando, con gli operatori di Napoli Servizi, alla rimozione di alcuni manufatti e alla copertura di scritte riconducibili a queste tematiche» è il commento dell'assessore comunale alla sicurezza e Polizia locale Alessandra Clemente.