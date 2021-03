Lotta all'abbandono di veicoli in strada a Napoli Altri 16 sequestri da parte dei carabinieri

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli, con la collaborazione della Polizia Municipale, hanno rimosso 16 autoveicoli in stato di abbandono, parcheggiati in Via Fava e Via della resistenza, nel quartiere di Scampia. I veicoli sono stati trasferiti in una depositeria giudiziaria e saranno oggetto di accertamenti amministrativi.

E da stamane è in corso un servizio “Alto Impatto” in città. Massima attenzione dei carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna alle piazze e alle strade ritenute più sensibili. Decine di militari in azione. In supporto anche unità del nucleo cinofili di Sarno, impiegati in perquisizioni e posti di controllo. Già 17 le persone controllate, 9 i veicoli. I controlli continueranno per molte ore.