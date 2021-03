Due raid armati in poche ore a Napoli Stesa a Pianura davanti ad un locale

Due raid armati a distanza di poche ore, entrambi realizzati con pistole a salve. Il primo avvenuto poco dopo le 21 di due sera fa, come già anticipato dal “Roma”, in via Evangelista Torricelli, zona che era considerata il quartier generale del clan Pesce-Marfella, largamente disarticolato dagli arresti degli ultimi anni e della decisione di collaborare con la giustizia da parte dei suoi elementi apicali, tra cui il boss Pasquale Pesce “‘e bianchina”.