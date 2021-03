Furti di energia elettrica: controlli a Napoli In azione carabinieri e Enel

Non si ferma l’attività di controllo del territorio dei carabinieri del comando provinciale di Napoli. E’ in pieno svolgimento un servizio straordinario nella città di Marano di Napoli e nei vicini comuni. Decine di militari della compagnia carabinieri impegnati in posti di controllo e perquisizioni. Controlli a tappeto dei Carabinieri anche con personale specializzato dell’Enel. Nel mirino i furti di corrente elettrica.