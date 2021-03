Barra: scoperta una "centrale" di truffe telematica Tre arrestati e un denunciato

Gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, nel transitare in corso IV Novembre, hanno udito delle voci provenienti da un garage in cui, una volta entrati, hanno sorpreso quattro persone che avevano installato altrettante postazioni con computer collegati alla rete Wi-Fi con 10 cellulari nonché numerose attrezzature informatiche.

Tre di questi, per opporsi al controllo, hanno minacciato ed aggredito i poliziotti tentando di distruggere il materiale, fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, sono stati bloccati e trovati in possesso di 2105 euro.

I tre napoletani di 45, 27 e 46 anni con precedenti a carico, due di essi anche per frode informatica, sono stati arrestati per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e lesioni; sono stati altresì denunciati per ricettazione, frode informatica e distruzione di prove, mentre il quarto uomo, un 29enne napoletano con precedenti, denunciato per ricettazione e frode informatica; infine, il locale è stato sottoposto a sequestro.