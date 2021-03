Sequestrate mascherine non a norma e abiti contraffatti Maxi operazione della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di due distinti interventi, tra i quartieri del capoluogo Mercato-Pendino e San Lorenzo, ha sottoposto a sequestro quasi 140.000 articoli tra capi di abbigliamento contraffatti, mascherine e prodotti di elettronica non sicuri.

Durante i controlli anticovid, i finanzieri hanno scoperto, nel cuore del mercato rionale della “Maddalena”, 3.850 mascherine monouso prive del marchio Ce e di informazioni o avvertenze in lingua italiana, e altri 300 dispositivi facciali con loghi contraffatti. La titolare, una 40enne di origine cinese, è stata denunciata per ricettazione e contraffazione, oltre che segnalata alla Camera di Commercio per le violazioni amministrative previste dal codice del consumo.