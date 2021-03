Droga in aumento in tempi di Covid a Napoli Arrestato un altro pusher a Scampia

Ancora alta l’attenzione dei carabinieri del comando provinciale di Napoli al controllo del territorio in città e provincia. Nel quartiere di Scampia i militari della compagnia Napoli Stella hanno controllato 77 persone e 33 veicoli: 28 le contravvenzioni al cds notificate per sanzioni che vanno oltre i 23mila euro. 17 i veicoli sequestrati.

Una persona è stata arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio. Si tratta di un 27enne di Mugnano. Il giovane è stato controllato in strada e trovato in possesso di 4 dosi di eroina. Sorpreso nel lotto Tb mentre cedeva la droga tramite una feritoia nel muro. E' stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Carabinieri impegnati anche nei controlli anti-covid: 5 le persone multate per violazioni alla normativa anticontagio. I servizi continueranno anche nei prossimi giorni.