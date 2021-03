Parcheggiatore abusivo si scaglia contro agenti: denunciato Nei guai un 35enne già destinatario di diversi ordini di allontanamento

Gli agenti del Commissariato Decumani, sono intervenuti in via Sedile di Porto dove un cittadino, tramite l’app YouPol, aveva segnalato la presenza di un parcheggiatore abusivo.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto un uomo privo di mascherina intento a posizionare del nastro bianco e rosso tra alcune auto in sosta e lo hanno controllato. L’uomo ha dato in escandescenze inveendo contro gli operatori che, non poche difficoltà, lo hanno bloccato.

Si tratta di 35enne napoletano con precedenti, già destinatario di diversi ordini di allontanamento. E' stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, nonché sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché privo di mascherina. Inoltre gli è stato notificato un provvedimento Dacur, divieto di accesso alle aree urbane, in particolare per la zona di via Sedile di Porto e via Mezzocannone.