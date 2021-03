Tragedia nei pressi della Circumvesuviana: muore capostazione Camioncino travolge due persone: un morto e un ferito

"Un incidente assurdo. Qualunque parola è fuori luogo. Solo sgomento. Per quel che vale non lasceremo senza sostegno materiale la famiglia." Sono le parole del presidente di Eav Umberto De Gregorio dopo la tragedia avvenuta nei pressi della stazione della Circumvesuviana a Ponticelli, in via Botteghelle. Per cause in corso di accertamento un mezzo di una ditta di pulizia, ha travolto, un capostazione dell'Eav e ferito gravemente un dipendente. Per il primo purtroppo non c'è stato nulla da fare. "Aveva solo 41 anni. Le indagini chiariranno la dinamica dell’incidente. Quel che resta è una moglie senza marito, un figlio di 7 anni senza il padre ed un padre anziano sconvolto dalla morte del figlio . Tanto dolore e tristezza nella grande famiglia di Eav."