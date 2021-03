Ponticelli: rubano un’auto: arrestato Nei guai un 42enne napoletano con l'accusa di furto aggravato

Gli agenti del reparto prevenzione crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, hanno ricevuto una segnalazione dalla centrale operativa per un tentativo di furto di un’auto in sosta in via Vicinale Tierzo da parte di due persone, poi allontanatesi su un’altra auto.

I poliziotti, poco dopo, nel transitare in via Luigi Volpicella hanno visto un’auto corrispondente alle descrizioni che, proveniente dall’opposto senso di marcia, ne stava spingendo un’altra con il motore spento e che, alla vista della pattuglia, ha accelerato tentando di darsi alla fuga.

Ne è nato un inseguimento durante il quale i due veicoli hanno imboccato via Abbeveratoio fino a quando il conducente dell’auto che veniva spinta è sceso facendo perdere le proprie tracce, mentre l’altra vettura ha proseguito la sua corsa fino a via Vincenzo Ingangi dove ha dapprima impattato contro un muretto e speronato l’auto di servizio per poi essere bloccata con il guidatore a bordo.

Gli operatori, con il supporto di una pattuglia del Commissariato Ponticelli, hanno rinvenuto all’interno del veicolo numerosi arnesi atti allo scasso, mentre in quello abbandonato lungo la strada dal complice hanno trovato una centralina per l’accensione e una forbice; inoltre, hanno accertato che l’auto spinta era stata appena rubata in via Luigi Volpicella, mentre l’altra era stata rubata lo scorso giovedì.

Nei guai un 42enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato e per resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato per tentato furto, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso; infine, entrambe le auto sono state restituite ai legittimi proprietari.