Sottoposto agli arresti domiciliari e sorpreso a spacciare Droga: arrestato un 32enne a Porta Nolana

I Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in vicoletto Gabella della Farina una persona che, a bordo di uno scooter, ha prelevato qualcosa da un paniere calato da un uomo affacciato ad un finestrone ubicato al primo piano di un edificio.

All'arrivo dei poliziotti l'acquirente si è allontanato mentre lo spacciatore, che si trovava nelle scale condominiali, ha tentato di disfarsi di una busta e di un marsupio in cui sono state trovate 65 bustine contenenti 110 grammi circa di marijuana; inoltre, l'uomo è stato trovato in possesso di 685 euro e di circa un grammo della stessa sostanza stupefacente mentre nel suo appartamento è stato rinvenuto un borsello con 1900 euro.

Nei guai un 32enne napoletano sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed evasione.