Droga e detenzione abusiva di armi: un arresto Polizia in azione nei quartieri di Napoli

Gli agenti del commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso uno stabile di via Evangelista Torricelli dove hanno notato un uomo che prelevava, da un’intercapedine ricavata all’interno dell’androne, un involto e lo ha consegnato ad un giovane che, dopo averlo ricevuto, alla vista dei poliziotti l'ha fatto cadere per disfarsene.

Dopo aver bloccato i due uomini, è stato recuperato l’involucro contenente 0,66 grammi di hashish e 35 euro, mentre nella cavità rinvenuto 2 involucri con 6,18 grammi di cocaina, 2 bilancini di precisione e 50 cartucce calibro 6,35.

Un 27enne napoletano è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per detenzione abusiva di munizionamento. L’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente.

Inoltre, in un altro edificio di via Evangelista Torricelli, i poliziotti hanno rinvenuto, nascosto in un anfratto, un revolver privo di canna da sparo con matricola abrasa, una cartuccia calibro 9 , una cartuccia calibro 22 e 5 cartucce per fucile da caccia.