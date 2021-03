Napoli, quartiere Fuorigrotta: controlli dei carabinieri Posti di blocco e perquisizioni nell’area occidentale della città

I carabinieri della compagnia di Bagnoli insieme a quelli del reggimento Campania supportati dal nucleo carabinieri elicotteristi di pontecagnano hanno presidiato il territorio del quartiere di fuorigrotta.



I carabinieri hanno rivolto maggiore attenzione in via Leopardi, piazza Italia, via Caio Duilio e in piazzale Tecchio. Perquisizioni nel rione Lauro e in via Campegna. I militari dell’Arma hanno identificato 98 persone e controllati 66 veicoli.



Durante le operazioni sono state denunciate a piede libero per detenzione di droga 2 persone: perquisiti, sono stati trovati in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente e di vario materiale per il confezionamento della droga. 14 le perquisizioni personali e 9 quelle domiciliari e veicolari. Non sono mancate le verifiche del rispetto delle norme anti-contagio: 12 i cittadini sanzionati.