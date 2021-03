Ritrovato a terra sanguinante fuori da casa Porta Nolana: evade dai domiciliari, arrestato

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, sono intervenuti in corso Garibaldi nei pressi della stazione della circumvesuviana di Porta Nolana per la segnalazione, da parte di una pattuglia dell’Esercito Italiano, di una persona ferita.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo sanguinante riverso a terra ed hanno richiesto l’intervento del 118 per soccorrerlo e, una volta medicato, hanno accertato che si era allontanato dal proprio domicilio in corso Umberto I dove è sottoposto al regime degli arresti domiciliari per furto, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Un 37enne ucraino irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per evasione.