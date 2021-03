Operazione anti-camorra: 8 arresti della Dda a Napoli Rapine ed estorsioni ai commercianti: svolta nelle indagini

Questa mattina, all’esito di indagini coordinate dalla direzione distrettuale della Procura della Repubblica di Napoli, i carabinieri del comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di otto persone.

Cinque di esse, già detenute in istituto di pena, gravemente indiziate, a vario titolo, di rapina aggravata dall’uso delle armi e diverse estorsioni, con l’aggravante di aver commesso i reati per agevolare un gruppo camorristico, e segnatamente per conseguire il controllo criminale dei territori di Miano e territori limitrofi, Chiaiano, Piscinola, Marianella, Colli Aminei.

Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Napoli Vomero, condotte mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali e grazie alle dichiarazioni delle persone offese, hanno consentito l’individuazione dei responsabili di una violenta rapina e di due estorsioni consumate nel territorio di Miano in danno dei titolari di attività commerciali.