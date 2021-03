Omicidio Pinto: nuova ordinanza per l'ex compagno Accoltellata alle spalle mentre dormiva

Il personale della squadra mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo nato a Cercola ritenuto gravemente indiziato di omicidio aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà e dall'aver commesso il fatto nei confronti di persona con la quale era legato da relazione affettiva.

Le indagini, condotte dalla squadra mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, hanno permesso di acquisire gravi indizi a carico dell’indagato in ordine all’omicidio di Ornella Pinto, uccisa con 15 coltellate alle ore 4,00 del 13 marzo scorso nella sua abitazione in via Cavolino a Napoli.