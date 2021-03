Secondigliano: sorpreso con la droga: arrestato Nei guai un 19enne napoletano

Gli agenti del commissariato di Polizia Secondigliano hanno notato in via del Cassano un giovane mentre consegnava qualcosa ad una persona a bordo di un motociclo in cambio di denaro.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 4 bustine contenenti 4,23 grammi di marijuana, di 2 stecche di hashish del peso di 1,16 grammi e di 55 euro.

Inoltre, presso la sua abitazione a Casavatore, è stato rinvenuto un sistema di video sorveglianza con 2 telecamere che inquadrava il perimetro esterno dell’abitazione.

Il 19enne napoletano con precedenti a carico, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 in quanto trovato fuori dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo e privo di mascherina.