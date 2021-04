Detiene droga in casa: arrestato dalla Polizia Blitz nel quartiere Stella a Napoli

La Polizia ha effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in vico De Gasperis ed ha rinvenuto 16 stecchette contenenti 18 grammi di hashish mentre, nella lavatrice, hanno trovato 3 panetti del peso di 235 grammi circa della stessa sostanza, un bilancino di precisione e, in un armadio, 1230 euro.

Nei guai un 38enne napoletano già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. L'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.