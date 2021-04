Somma Vesuviana: controlli interforze in paese Ecco i risultati

Gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano e i militari dell’Arma dei carabinieri e del comando provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Somma Vesuviana in via Pontella, via San Sossio, via Aldo Moro e piazza Tieste e Trento.

Nel corso dell’attività sono state identificate 114 persone, di cui 22 con precedenti di polizia, controllati 75 veicoli e contestate 5 violazioni del Codice della Strada per mancanza di revisione e mancato uso delle cinture di sicurezza; inoltre, sono state sanzionate 3 persone per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché prive della mascherina.